Роджерс: «Мне все нравится в «Лестере»

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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс сообщил The Sun, что останется в команде.

Чувствую себя очень взволнованным после того, как мы только что упустили путевку в Лигу чемпионов, но это еще больше мотивирует меня быть здесь в следующем сезоне, чтобы попытаться помочь и подтолкнуть клуб к этому уровню.

Так что я отдохну, поразмышляю над отличным сезоном, а затем буду планировать подготовку к следующему сезону, чтобы и он был захватывающим».