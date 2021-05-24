Невероятная лигочемпионовская развязка в АПЛ. «Лестер» выпал в последние минуты, «Челси» проиграл, но добился желаемого
Роджерс: «Мне все нравится в «Лестере»
Тренер не покинет команду
13:09
Фото: Eurosport
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс сообщил The Sun, что останется в команде.
«Им не стоит переживать насчет меня. Мне все нравится в «Лестере».
Чувствую себя очень взволнованным после того, как мы только что упустили путевку в Лигу чемпионов, но это еще больше мотивирует меня быть здесь в следующем сезоне, чтобы попытаться помочь и подтолкнуть клуб к этому уровню.
Так что я отдохну, поразмышляю над отличным сезоном, а затем буду планировать подготовку к следующему сезону, чтобы и он был захватывающим».
«Лестер» в последнем туре упустил возможность выйти в Лигу чемпионов.
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