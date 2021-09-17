Спаллетти: «Было бы нечестно, если бы мы проиграли «Лестеру»
Роджерс: «Мы извлечем урок из матча против «Наполи»
«Лестер» упустил победу
07:59
Брендан Роджерс / Фото: Getty Images
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс высказался о ничьей с «Наполи» (2:2) в матче 1-го тура Лиги Европы. Его слова приводит Football Italia.
«Разочарован конечным результатом, но есть несколько захватывающих и хороших моментов. Усилия и менталитет были хорошими, жаль, что мы не смогли это завершить. Не думаю, что «Наполи» создал слишком много моментов, мы хорошо владели мячом. Ошибкой будет не то, что мы пропустили два гола, а если мы не извлечем урок. Я думаю, что «Лестер» сделает это».
В параллельном матче группы «Легия» на выезде переиграла «Спартак» (1:0).
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