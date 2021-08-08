Роджерс: «Мне все нравится в «Лестере»
Роджерс – о победе над «Манчестер Сити»: «У нас есть менталитет андердога»
«Лестер» выиграл Суперкубок Англии
09:31
Брендан Роджерс / Фото: Twitter
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс высказался о победе над «Манчестер Сити» (1:0) в матче Суперкубка Англии. Его слова приводит ВВС.
«У нас были хорошие ощущения перед игрой, и мы хотели перенести их в матч, сохранить их. К счастью, это удалось.
Прессингуя «Манчестер Сити», надо действовать со знанием дела, потому что они очень хороши. А у нас есть менталитет андердога: когда мы без мяча, мы понимаем, что должны много бороться и бегать, чтобы вернуть его.
Но когда мы с мячом, то звезды должны показать свое мастерство. Думаю, игрокам это удалось».
Напомним, «Манчестер Сити» пропустил гол от «Лестера» на последних минутах.
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