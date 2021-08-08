Роджерс – о победе над «Манчестер Сити»: «У нас есть менталитет андердога»

Брендан Роджерс / Фото: Twitter

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс высказался о победе над «Манчестер Сити» (1:0) в матче Суперкубка Англии. Его слова приводит ВВС.

Прессингуя «Манчестер Сити», надо действовать со знанием дела, потому что они очень хороши. А у нас есть менталитет андердога: когда мы без мяча, мы понимаем, что должны много бороться и бегать, чтобы вернуть его.

Но когда мы с мячом, то звезды должны показать свое мастерство. Думаю, игрокам это удалось».