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Роджерс – о Шмейхеле: «Героическое выступление. Каспар – лучший голкипер»

Датчанин помог «лисам» отобрать очки у «Ливерпуля»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:09
Роджерс – о Шмейхеле: «Героическое выступление. Каспар – лучший голкипер»
Каспер Шмейхель / фото - Leicester City

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс оценил для ВВС выступление голкипера Каспера Шмейхеля в победном матче с «Ливерпулем» (1:0):

«Это абсолютно героическое выступление. Мы знали, что временами нам придется хорошо защищаться, но мы знали, что тоже можем играть в футбол. Каспер Шмейхель — лучший голкипер, один из лучших в Европе.

это то, чем известен Каспер. Когда он нам был нужен, он находился рядом. Нам нужен был толчок. Нам нужны были болельщики. Невероятная атмосфера».

Датчанин неоднократно спасал свою команду, совершив 4 сэйва, один из которых – после удара Салаха с пенальти.

Ранее Роджерс поддержал Клоппа, раскритиковав календарь АПЛ.

Павел Харченко
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