«Лестер» покинул Кубок Англии после разгрома от клуба из Чемпионшипа
Роджерс – о вылете из Кубка Англии: «Некоторые футболисты исчерпали себя в «Лестере»
Тренер разочарован поражением
12:49
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал BBC разгромный вылет команды из Кубка Англии от «Ноттингем Форест» (1:4) из Чемпионшипа.
«Мы были ужасны. Некоторым футболистам необходимо прибавлять, нам стоит извиниться перед болельщиками. Впервые за время в «Лестере» я был разочарован и несколько смущен.
Видимо, кто-то думает, что он величайший футболист мира — это не так. Думаю, что некоторые футболисты исчерпали в «Лестере» и им пора сменить команду. Я вижу наши тренировки и создается впечатление, что предел мечтаний отдельных исполнителей — Кубок Англии, который мы выиграли в прошлом году. Мне это не подходит».
«Ноттингем» в 1/8 финала сыграет против «Хаддерсфилда».
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