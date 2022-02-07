Роджерс – о вылете из Кубка Англии: «Некоторые футболисты исчерпали себя в «Лестере»

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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал BBC разгромный вылет команды из Кубка Англии от «Ноттингем Форест» (1:4) из Чемпионшипа.

Видимо, кто-то думает, что он величайший футболист мира — это не так. Думаю, что некоторые футболисты исчерпали в «Лестере» и им пора сменить команду. Я вижу наши тренировки и создается впечатление, что предел мечтаний отдельных исполнителей — Кубок Англии, который мы выиграли в прошлом году. Мне это не подходит».