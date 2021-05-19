Роджерс: «Пенальти было слишком суровым наказанием для «Лестера»

Тренер – о поражении от «Челси»

Фото: Sky Sports

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал BBC поражение от «Челси» (1:2) в матче 37 тура АПЛ.

«Очень тяжелая игра. Мы выдержали шторм из атак в первые 20 минут с очень талантливой командой топ-уровня. Мы разочарованы пропущенными голами. Пропустили с необязательного углового и едва коснулись Вернера в эпизоде со вторым мячом. Пенальти было жестоким наказанием для нас. Но мы отыгрались, продолжали играть и отдали все силы в последние 15 минут.

Мы встречались с топовой командой, с лучшими игроками. Теперь нужно восстановиться. В этом сезоне мы выиграли много крупных матчей, но в этой игре упустили ряд деталей. В целом же игроки отдали абсолютно все силы.

У «Ливерпуля» еще две игры, «Челси» предстоит непростой выезд к «Астон Вилле». Мы еще в первой четверке, и нам нужно сыграть еще один матч. Если победим и этого не хватит, что ж, примем ситуацию. Это все равно был отличный сезон. Но выпасть из четверки было бы разочарованием».

«Лестер» на 3 очка опережает «Ливерпуль», который свой матч сыграет 19 мая.