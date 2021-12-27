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Роджерс поддержал Клоппа. Тренер «Лестера» раскритиковал календарь АПЛ

Наставник «лисов» считает, что расписание матчей является нелепым
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22:30
Роджерс поддержал Клоппа. Тренер «Лестера» раскритиковал календарь АПЛ
Брендан Роджерс / Фото: Twitter АПЛ

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс пожаловался на текущий календарь чемпионата Англии. Слова специалиста приводит The Guardian.

«Это нелепое расписание. Мы все знаем, что игроки не восстановятся полностью за 72 часа, поэтому игра с «Ливерпулем» во вторник – нелепость для нас.

Тем не менее мы должны провести игру, поэтому у нас практически не будет физической работы, только восстановление, затем мы посмотрим видео и подготовимся к игре».


Ранее на календарь чемпионата Англии пожаловался главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Петр Приходько
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Лестер Сити Брендан Роджерс

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