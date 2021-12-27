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Роджерс: «Второй тайм с «Манчестер Сити» вселяет надежду»

«Лестер» сумел отыграть три мяча, но все же уступил лидеру АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:11
Роджерс: «Второй тайм с «Манчестер Сити» вселяет надежду»
Брендан Роджерс / Фото - Eurosport

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал поражение в матче 19-го тура английской Премьер-лиги против «Манчестер Сити» (3:6). «Лисы» сумели отыграть три мяча после перерыва. Слова специалиста передает BBC.

Очевидно, что старт матча не совсем удался. Но такого можно было ожидать. В эпизоде со вторым голом пенальти не было, это далеко не пенальти. Это очень расстраивает.

Пол Тирни, арбитр VAR, в последние несколько недель позволял очень жесткие столкновения, но считает, что это пенальти. Эмирик Ляпорт упал сам.

У нас было восемь ударов в первом тайме. С точки зрения статистики все было довольно близко. В перерыве я спросил игроков: можем ли мы выиграть второй тайм, можем ли подобраться к ним поближе?

Самым важным фактором было не терять физическую и моральную устойчивость. И они не утратили ее. При счете 3:4 мы ошиблись при стандарте. У нас было два отличных момента при счете 3:5.

Наш второй тайм вселяет надежду. Хотя мы, конечно, не очень рады поражению.

Ранее мнением по поводу игры поделился наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Сергей Стаднюк
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Теги

Брендан Роджерс Лестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко

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