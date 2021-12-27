Роджерс: «Второй тайм с «Манчестер Сити» вселяет надежду»

Брендан Роджерс / Фото - Eurosport

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал поражение в матче 19-го тура английской Премьер-лиги против «Манчестер Сити» (3:6). «Лисы» сумели отыграть три мяча после перерыва. Слова специалиста передает BBC.

Пол Тирни, арбитр VAR, в последние несколько недель позволял очень жесткие столкновения, но считает, что это пенальти. Эмирик Ляпорт упал сам.

У нас было восемь ударов в первом тайме. С точки зрения статистики все было довольно близко. В перерыве я спросил игроков: можем ли мы выиграть второй тайм, можем ли подобраться к ним поближе?

Самым важным фактором было не терять физическую и моральную устойчивость. И они не утратили ее. При счете 3:4 мы ошиблись при стандарте. У нас было два отличных момента при счете 3:5.

Наш второй тайм вселяет надежду. Хотя мы, конечно, не очень рады поражению.