Роксана Малиновская: «Руслан после каждой игры смотрит оценки, которые ему выставляют»

Хавбеку интересно мнение футбольной общественности

Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

Роксана Малиновская, жена хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского рассказала La Gazzetta dello Sport об отношении ее мужа к работе и о жизни в Бергамо.

Ваш муж живет футболом?

«Ему очень интересно, что думают люди. И после каждой игры он читает газеты, чтобы посмотреть на оценки, которые ему выставляют. Это его стимул работать лучше. Он умный игрок, может исполнять не одну роль на поле, поэтому он адаптировался к футболу Гасперини. У Руслана сильный характер, он целеустремлен, несмотря на трудности. Даже когда он не играл, вначале он не показывал мне, что страдает от этого. Он всегда говорил мне, что итальянский футбол – это другой мир, и что вся «Аталанта» – действительно сильная команда».

С кем вы больше всего общались?

«Прежде всего, я бы сказала Фройлер, Толой, Госенс и де Рон».

Как вам живется в Бергамо?

«Мы положительно впечатлены этим городом и его людьми. Наша дочь Оливия родилась здесь два года назад. Мы прекрасно себя чувствуем в Бергамо. И люди наполняют нас любовью. После каждого гола Руслана соседи дарят бутылку какого-то напитка или рисунки их детей.

Несколько месяцев назад, летом, движимая желанием отдать свое сердце и душу городу Бергамо, я открыла «Atelier Mali», модный бутик в центре города. Я увлечена итальянской модой. А в моем магазине, где работают некоторые украинки, мы предлагаем уникальные и сшитые на заказ платья для женщин. Я творческий человек: не сплю по ночам, потому что думаю, что мне делать с тканью».

Напомним, Малиновский на украинском поздравил с Рождеством всех итальянцев.