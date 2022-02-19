«Рома» летом сделает предложение игроку «Шахтера»

Додо заинтересовал итальянцев

Фото: ФК Шахтер

«Рома» летом может сделать предложение по защитнику «Шахтера» Додо.

Игрока в команде хочет видеть Жозе Моуриньо. Он попросил селекционный отдел следить за футболистом, сообщает asromalive.

В клубе считают, что за футболиста украинцы запросят не менее 25 миллионов евро. За игрой бразильца следят также «Реал», «Атлетико», «Бавария».

Мюнхенцы уже пробовали подписать защитника в прошлом году, но получили отказ.

В этом сезоне Додо сделал 4 ассиста в 26 матчах.