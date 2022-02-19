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«Рома» летом сделает предложение игроку «Шахтера»
Додо заинтересовал итальянцев
Фото: ФК Шахтер
«Рома» летом может сделать предложение по защитнику «Шахтера» Додо.
Игрока в команде хочет видеть Жозе Моуриньо. Он попросил селекционный отдел следить за футболистом, сообщает asromalive.
В клубе считают, что за футболиста украинцы запросят не менее 25 миллионов евро. За игрой бразильца следят также «Реал», «Атлетико», «Бавария».
Мюнхенцы уже пробовали подписать защитника в прошлом году, но получили отказ.
В этом сезоне Додо сделал 4 ассиста в 26 матчах.
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