«Рома» лишь благодаря пенальти одолела команду из зоны вылета

Подопечные Моуриньо не без проблем справились с «Кальяри»

Фото - ФК Рома

В 22-м туре итальянской Серии А «Рома» на своем поле переиграла «Кальяри».

Первый тайм матча против команды из зоны вылета оказался непростым для подопечных Жозе Моуриньо. Однако «волкам» удалось забить. Сержиу Оливейра реализовал пенальти.

После перерыва столичный клуб усилил давление на ворота соперника. Но скользкий счет продержался до финального свистка.

«Рома» вошла в зону еврокубков, опередив «Лацио» в турнирной таблице по дополнительным показателям.

Серия А, 22 тур

«Рома» – «Кальяри» 1:0

Гол: Сержиу Оливейра, 33 (пен.)

«Рома»: Руй Патрисиу, Манчини, Кумбула, Винья, Мхитарян, Сержиу Оливейра, Верету (Бове, 90), Дзаньоло (Карсдорп, 86), Мэйтленд-Найлз (Керамицис, 90), Абрахам, Афена-Гьян (Шомуродов, 75).

«Кальяри»: Краньо, Дзаппа, Гольданига, Альтаре (Гальяно, 88), Карбони, Далберт (Ликояннис, 80), Перейро (Нандес, 69), Дейола, Марин, Жоао Педро, Паволетти.

Сержиу Оливейра, Манчини, Афена-Гьян – Паволетти, Карбони, Далберт, Альтаре