«Рома» Моуриньо пропустила шесть мячей от норвежской команды в группе «Зари»

Сенсация дня от «Буде-Глимта»

Фото: twitter.com/Glimt

«Буде-Глимт» в матче 3-го тура группового раунда Лиги конференций разгромила «Рому».

Если в первом тайме «Рома» почти не уступала норвежцам, то во второй половине получила четыре мяча от соперника. В сумме римляне пропустили шесть мячей, забив лишь один. Хет-трик сделал нападающий хозяев Ботхейм.

Итальянцы играли не основным составом, но команда Моуриньо явно была не готова к такому матчу. «Буде-Глимт» лидирует в группе «Зари» после победы.

Лига конференций. Группа С:

«Буде-Глимт» – «Рома» 6:1

Голы: Ботхейм, 8, 52, 80, Берг, 20, Сольбаккен, 71, Пеллегрино, 78 – Перес, 28

«Буде-Глимт»: Хайкин, Сампстед, Моэ, Лоде (Хойбротен, 82), Бьеркан, Конрадсен (Хаген, 90), Берг, Фет (Ветлесен, 81), Пеллегрино (Мугиша, 87), Ботхейм, Сольбаккен (Кумсон, 87).

«Рома»: Руй Патрисиу, Рейнолдс, Кумбула, Рожер, Калафьори, Вильяр (Мхитарян, 46), Диавара (Пеллегрини, 60), Дарбо (Кристанте, 46), Эль-Шаарави (Абрахам, 60), Майораль (Шомуродов, 46), Карлес Перес.