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«Рома» может арендовать Азара

Полузащитник «Реала» летом намерен сменить клубную прописку
Футбол Серия А (Италия)
19:20
«Рома» может арендовать Азара
Эден Азар / Фото - efotbal.cz
Хавбек сборной Бельгии и «Реала» Эден Азар может сменить клубную прописку и продолжить карьеру на Аппенинах. Об этом сообщает Calciomercato.

В услугах 30-летнего игрока сборной Бельгии заинтересован лично главный тренер римского клуба Жозе Моуриньо, с которым тот работал в «Челси».  

Азар стал игроком «Реал» летом 2019 года, заключив соглашение с клубом до 30 июня 2024 года. 

В минувшем сезоне бельгиец забил 4 мяча и отдал 1 результативная передачи в 21 матче. 

Ранее сообщалось, что Азар желает вернуться в «Челси».
Владимир Кириченко
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Теги

Эден Азар Рома (Рим) Реал Мадрид (футбол)

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