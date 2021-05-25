Азар хочет вернуться в «Челси»
«Рома» может арендовать Азара
Полузащитник «Реала» летом намерен сменить клубную прописку
19:20
Эден Азар / Фото - efotbal.czХавбек сборной Бельгии и «Реала» Эден Азар может сменить клубную прописку и продолжить карьеру на Аппенинах. Об этом сообщает Calciomercato.
В услугах 30-летнего игрока сборной Бельгии заинтересован лично главный тренер римского клуба Жозе Моуриньо, с которым тот работал в «Челси».
Азар стал игроком «Реал» летом 2019 года, заключив соглашение с клубом до 30 июня 2024 года.
В минувшем сезоне бельгиец забил 4 мяча и отдал 1 результативная передачи в 21 матче.
Ранее сообщалось, что Азар желает вернуться в «Челси».
Комментарии 0