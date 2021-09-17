«Рома» не оставила шансов ЦСКА в группе «Зари»

Софийский клуб неудачно стартовал в Лиге конференций

Фото - Getty Images

В первом туре группового этапа Лиги конференций «Рома» на своем поле разгромила софийский ЦСКА.

Коллективу из Болгарии удалось открыть счет благодаря быстрому голу Кэри. Однако далее забивали лишь хозяева.

Еще в первом тайме Пеллегрини и Эль-Шаарави вывели «волков» вперед. После перерыва дубль итальянского хавбека, а также голы Манчини и Абрахама довершили разгром.

«Рома» и «Буде-Глимт» лидируют в группе C с тремя очками. «Заря» и ЦСКА неудачно стартовали в Лиге конференций.

Лига конференций. Групповой этап, первый тур

«Рома» – ЦСКА София 5:1

Голы: Пеллегрини, 25, 62, Эль-Шаарави, 38, Манчини, 82, Абрахам, 84 – Кэри, 10

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп (Рожер, 46), Смоллинг, Манчини, Калафьори (Кумбула, 77), Пеллегрини (Абрахам, 75), Вильяр (Верету, 58), Диавара (Кристанте, 58), Эль-Шаарави, Шомуродов, Карлес Перес.

ЦСКА: Бузатто, Турицов (Дончев, 74), Матей, Галабов, Мазику, Йомов (Бе, 68), Лам, Мухар, Кэри, Крастев (Ахмедов, 87), Вилдсхут.

Предупреждения: Вилдсхут, Лам

Удаление: Вилдсхут