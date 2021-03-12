«Рома» не заслужила 3:0 после первого матча. «Шахтер» должен был забивать

Тема дня Фото: shakhtar.com

«Шахтер» проиграл первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Роме» (0:3).

Итальянский клуб почти не оставил шансов украинской команде перед ответной встречей. «Шахтеру» нужно рассчитывать на себя и на чудо, что отыграться.

Что же привело к такому, можно сказать, провальному результату? «Шахтер» после зимнего перерыва не похож сам на себя. Все изменилось после ответного матча с «Маккаби» в предыдущем раунде еврокубка. Израильская команда совсем по-другому подошла к ответному матчу и «Шахтер» со скрипом прошел в следующий раунд.

Потом было еще два матча в УПЛ против «Зари» и «Олимпика» и Кубка Украины против «Агробизнеса». Последний «Шахтеру» лучше не вспоминать. Правда, и луганский клуб обыграл «горняков» в Киеве, а вот в дерби «Шахтер» хоть и выиграл, но с большим трудом. В общем, нынешняя форма «Шахтера» далека от идеальной. Разбираться с этим Луишу Каштру придется уже внутри коллектива, ведь, очевидно, что не со всеми в команде тренер ладит.

Фото: shakhtar.com

Второй фактор – схема «Ромы». Вспомним, игры против «Интера», который играет в высокий прессинг с тремя защитниками. Для «Шахтера» такая схема неприятная и оставляет мало места для рывков вингеров или крайних защитников.

С «Интером» «горняки» создали крайне мало моментов за три матча. «Рома», кончено, не «Интер», и в такой прессинг и близко не играет, но также старалась не давать что-либо создать украинской команде, да и заиграл «Шахтер» лишь после перерыва. В Украине по такой схеме, в три защитника, против «Шахтера» почти не играют и, кончено, команде трудно сразу же подстроиться под соперника.

Матчи с «Интером» должны были научить «Шахтер» вскрывать и такую оборону, но на деле «Рома» использовала почти свои шансы, а украинцы - нет.

«Шахтера» должен был забивать! Начало второго тайма осталось за «горняками» и если бы Мораес или Тете реализовали свой момент… Нынешняя «Рома» не та команда, от которой «Шахтер» должен получать три безответных мяча, да и в матче явного преимущества у них не было, но второй гол все испортил. Да и «Рома» воодушевилась после мяча Эль-Шаарави. Гол Манчини, скорее, случайность, которую придется принять. Проблемы на стандартах у «Шахтера» уже не первый год и их до сих пор не решили.

Фото: shakhtar.com

В итоге – имеем 0:3 перед ответным матчем и кучу вопросов. Особенно – к атакующей линии, где Тайсон и Марлос в очередной раз были тенью самих себя. Мораес свои моменты не реализовал, а Тете был лучшим у «Шахтера». Может пока уже наконец отпустить ветеранов и давать больше играть Соломону и Антонио? Это напрашивается уже весь сезон. Последний хоть и вышел на пять минут, но был мотивирован больше лидеров.

Шансов перед ответной игрой в Киеве через неделю почти нет, но хочется верить в чудо.