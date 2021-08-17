«Рома» объявила о переходе Абрахама

За форварда заплатили 40 миллионов евро

Фото: AS Roma

«Рома» через свой сайт объявила о переходе нападающего Тэмми Абрахама.

23-летний форвард обошелся римлянам в 40 миллионов евро. Он подписал контракт на пять лет.

У «Челси» будет опция обратного выкупа игрока в размере 80 миллионов евро. Также лондонцы могут получить бонусы в зависимости от выступления футболиста.

В прошлом сезоне Абрахам провел 22 матча за «Челси» в АПЛ, забив шесть мячей. В этом сезоне он не играл.