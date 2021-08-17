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«Рома» объявила о переходе Абрахама
За форварда заплатили 40 миллионов евро
14:41
Фото: AS Roma
«Рома» через свой сайт объявила о переходе нападающего Тэмми Абрахама.
23-летний форвард обошелся римлянам в 40 миллионов евро. Он подписал контракт на пять лет.
У «Челси» будет опция обратного выкупа игрока в размере 80 миллионов евро. Также лондонцы могут получить бонусы в зависимости от выступления футболиста.
В прошлом сезоне Абрахам провел 22 матча за «Челси» в АПЛ, забив шесть мячей. В этом сезоне он не играл.
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