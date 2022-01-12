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«Рома» объявила о переходе лидера «Порту»

Оливейра отправился в Италию
Футбол Серия А (Италия)
22:52
«Рома» объявила о переходе лидера «Порту»
Фото: Record.pt

«Рома» через свой сайт объявила о переходе полузащитника «Порту» Сержиу Оливейры.

Как и сообщалось ранее, римляне арендовали игрока с правом выкупа за 13,5 миллиона евро. Португалец взял себе 27-й номер в новой команде.

В нынешнем сезоне на его счету в чемпионате Португалии 13 матчей и два гола. Он попросил «Порту» отпустить его зимой в другой клуб.

Это второй трансфер «Ромы» этой зимой. Ранее клуб подписал полузащитника «Арсенала».

Андрей Усмонов
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Теги

Рома (Рим) Порту

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