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«Рома» объявила о переходе лидера «Порту»
Оливейра отправился в Италию
22:52
Фото: Record.pt
«Рома» через свой сайт объявила о переходе полузащитника «Порту» Сержиу Оливейры.
Как и сообщалось ранее, римляне арендовали игрока с правом выкупа за 13,5 миллиона евро. Португалец взял себе 27-й номер в новой команде.
В нынешнем сезоне на его счету в чемпионате Португалии 13 матчей и два гола. Он попросил «Порту» отпустить его зимой в другой клуб.
Это второй трансфер «Ромы» этой зимой. Ранее клуб подписал полузащитника «Арсенала».
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