«Рома» оформила красивую победу на 91 минуте, поздравив Моуриньо с 1000-м матчем в карьере

Римляне выиграли в первых трех играх под руководством «Особенного»

фото - Eurosport

В матче третьего тура итальянской Серии А «Рома» одержала волевую победу над «Сассуоло».

«Волки» открыли счет в игре на 37 минуте, после тонкого розыгрыша штрафного. Забил Брайан Кристанте.

Во втором тайме гости смогли отыграться. Доменико Берарди филигранно справился с защитником хозяев и Джуричичу осталось лишь в упор расстрелять голкипера.

Команды обменялись несколькими опасными моментами, но вратари смогли справиться с напором форвардов соперника.

Лишь на 91 минуте Стефан Эль Шарави потрясающим дальним ударом от штанги закрыл вопрос о победителе встречи, принеся «волкам» 3 очка.

Для главного тренера римлян Жозе Моуриньо этот матч стал 1000-м в тренерской карьере.

«Рома» – «Сассуоло» 2:1

Голы: Кристанте, 37, Эль Шарави, 90+1 – Джуричич, 57

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп (Рейнолдс, 89), Манчини, Рожер, Винья, Дзаньоло (Шомуродов, 74), Пеллегрини, Мхитарян (Эль-Шаарави, 70), Кристанте, Верету (Карлес Перес, 74), Абрахам.

«Сассуоло»: Консильи, Толян, Кирикеш, Феррари, Рожерио, Берарди (Дефрель, 77), Джуричич (Траоре, 84), Бога (Кирьякопулос, 89), Фраттези (Айхан, 84), Лопес, Распадори (Скамакка, 46).

Предупреждения: Кирикеш (36), Рожер (43), Кристанте (66).