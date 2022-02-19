«Рома» отыгралась с 0:2, но все равно не сумела победить «Верону»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 15
Сейчас 1
Сегодня 12
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (15 событий из 22) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Окончен
17:00 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Окончен
17:00 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Окончен
17:00 Ливерпуль - Норвич 3:1 Окончен
17:00 Арсенал - Брентфорд 2:1 Окончен
19:30 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Ланс - Лион 1:1 Окончен
22:00 Нант - ПСЖ 3:1 2-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Штутгарт - Бохум 1:1 Окончен
16:30 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Сампдория - Эмполи 2:0 Окончен
19:00 Рома - Верона 2:2 Окончен
21:45 Салернитана - Милан 2:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Осасуна - Атлетико 0:3 Окончен
22:00 Реал - Алавес 3:0 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Нант - ПСЖ 3:1 2-й тайм
Футбол (12 событий из 20) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Лидс - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
18:30 Вулверхэмптон - Лестер -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Лорьян - Монпелье -:- Запланирован
18:05 Бордо - Монако -:- Запланирован
21:45 Марсель - Клермон -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Бавария - Гройтер Фюрт -:- Запланирован
18:30 Боруссия Дортмунд - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
20:30 Герта - РБ Лейпциг -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Фиорентина - Аталанта -:- Запланирован
19:00 Интер - Сассуоло -:- Запланирован
21:45 Удинезе - Лацио -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Валенсия - Барселона -:- Запланирован
Футбол (2 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Кальяри - Наполи -:- Запланирован
22:00 Болонья - Специя -:- Запланирован
Сейчас в эфире
21:45
Шаолинь. Художественный фильм
23:45
Волейбол. Суперлига-Дмарт. Мужчины. Барком-Кажаны - Житичи

«Рома» отыгралась с 0:2, но все равно не сумела победить «Верону»

Команда Моуриньо не может победить уже 4 матча подряд
Футбол Серия А (Италия)
21:12
«Рома» отыгралась с 0:2, но все равно не сумела победить «Верону»
Фото: Twitter Ромы

В 26-м туре чемпионата Италии «Рома» и «Верона» выдали бодрый матч, но победителя не выявили.

Уже на 5-й минуте госты открыли счет, забил Барак. А на 20-й минуте Тамез удвоил преимущество и шокировал фанатов «Ромы».

Римляне сумели прийти в себя лишь во втором тайме: на 68-й 18-летний Вольпато сократил отставание в счете (интересно, что он вышел на замену на 62-й), а на 84-й 19-летний Бове сделал его равным. Интересно, что для обоих это первые голы в Серии А.

«Рома» так и не наиграла на победу, но одно очко все же спасла. У римской команды 41 очко и лишь 7 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Серия А, 26-й тур

«Рома» – «Верона» 2:2

Голы: Волпато, 65, Бове, 84 – Барак, 5, Тамез, 20

«Рома»: Руй Патрисиу, Смоллинг, Карсдорп, Кумбула, Винья (Залевски, 46), Мэйтленд-Найлз (Бове, 78), Сержиу Оливейра (Верету, 46), Кристанте, Пеллегрини, Абрахам, Афена-Гьян (Вольпато, 62).

«Верона»: Монтипо, Фараони, Чеккерини (Шутало, 78), Гюнтер, Казале (Депаоли, 56), Лазович, Тамез (Рецос, 79), Барак, Илич, Капрари (Бесса, 64), Симеоне (Лазанья, 64).

Предупреждения: Казале (16), Пеллегрини (38), Сержиу Оливейра (39), Карсдорп (69), Гюнтер (89).

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Рома (Рим) Верона

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Рома» летом сделает предложение игроку «Шахтера»
«Рома» летом сделает предложение игроку «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
19 февраля 12:27
Моуриньо: «Не скучаю по Лиге чемпионов. У «Ромы» есть Лига конференций»
Моуриньо: «Не скучаю по Лиге чемпионов. У «Ромы» есть Лига конференций»
Футбол Серия А (Италия)
18 февраля 20:28
Экс-игрок сборной Италии: «Де Дзерби вывел бы «Рому» в топ-4 Серии А»
Экс-игрок сборной Италии: «Де Дзерби вывел бы «Рому» в топ-4 Серии А»
Футбол Серия А (Италия)
15 февраля 11:27
Мяч на 4-й компенсированной, пенальти, автогол и удаление. Огненная мировая «Сассуоло» и «Ромы»
Мяч на 4-й компенсированной, пенальти, автогол и удаление. Огненная мировая «Сассуоло» и «Ромы»
Футбол Серия А (Италия)
13 февраля 20:50
Моуриньо: «Кто-то ждал, что я приду на пресс-конференцию с синяком под глазом и распухшим лицом»
Моуриньо: «Кто-то ждал, что я приду на пресс-конференцию с синяком под глазом и распухшим лицом»
Футбол Серия А (Италия)
13 февраля 14:56
Моуриньо игрокам «Ромы» после 0:2 от «Интера»: «Я хочу знать, почему вы обо*рались в первые 10 минут»
Моуриньо игрокам «Ромы» после 0:2 от «Интера»: «Я хочу знать, почему вы обо*рались в первые 10 минут»
Футбол Серия А (Италия)
10 февраля 14:55

Новости: Футбол

«Шахтер» выиграл первое в истории «женское классико» с «Динамо»
«Шахтер» выиграл первое в истории «женское классико» с «Динамо»
Украинская Премьер-лига
23:21
Гвардиола – о поражении от «Тоттенхэма»: «Ман Сити» сложно играть, когда противник так глубоко обороняется»
Гвардиола – о поражении от «Тоттенхэма»: «Ман Сити» сложно играть, когда противник так глубоко обороняется»
Премьер-Лига (Англия)
22:36
«Шахтер» возвращается домой после сборов в Турции
«Шахтер» возвращается домой после сборов в Турции
Украинская Премьер-лига
22:07
Безумный матч «Ман Сити» и «Тоттенхэма»: хозяева сравняли на 92-й, но гости вырвали победу на 95-й
Безумный матч «Ман Сити» и «Тоттенхэма»: хозяева сравняли на 92-й, но гости вырвали победу на 95-й
Премьер-Лига (Англия)
21:29
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму». Как это было
Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму». Как это было
Премьер-Лига (Англия)
21:27
«Рома» отыгралась с 0:2, но все равно не сумела победить «Верону»
«Рома» отыгралась с 0:2, но все равно не сумела победить «Верону»
Серия А (Италия)
21:12
Марлон: «Помогаем Нересу как можно быстрее адаптироваться к украинской культуре»
Марлон: «Помогаем Нересу как можно быстрее адаптироваться к украинской культуре»
Украинская Премьер-лига
21:02
Клопп: «Чем дальше – тем больше мне нравился этот матч»
Клопп: «Чем дальше – тем больше мне нравился этот матч»
Премьер-Лига (Англия)
20:55
«Ливерпуль» забил 100-й мяч в сезоне уже в феврале. За весь предыдущий было 97 голов
«Ливерпуль» забил 100-й мяч в сезоне уже в феврале. За весь предыдущий было 97 голов
Премьер-Лига (Англия)
20:35
Все новости

Популярные новости

Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
21
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
19
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
27
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
10:00
1
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
Все новости