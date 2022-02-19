«Рома» отыгралась с 0:2, но все равно не сумела победить «Верону»

Команда Моуриньо не может победить уже 4 матча подряд

Фото: Twitter Ромы

В 26-м туре чемпионата Италии «Рома» и «Верона» выдали бодрый матч, но победителя не выявили.

Уже на 5-й минуте госты открыли счет, забил Барак. А на 20-й минуте Тамез удвоил преимущество и шокировал фанатов «Ромы».

Римляне сумели прийти в себя лишь во втором тайме: на 68-й 18-летний Вольпато сократил отставание в счете (интересно, что он вышел на замену на 62-й), а на 84-й 19-летний Бове сделал его равным. Интересно, что для обоих это первые голы в Серии А.

«Рома» так и не наиграла на победу, но одно очко все же спасла. У римской команды 41 очко и лишь 7 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Серия А, 26-й тур

«Рома» – «Верона» 2:2

Голы: Волпато, 65, Бове, 84 – Барак, 5, Тамез, 20

«Рома»: Руй Патрисиу, Смоллинг, Карсдорп, Кумбула, Винья (Залевски, 46), Мэйтленд-Найлз (Бове, 78), Сержиу Оливейра (Верету, 46), Кристанте, Пеллегрини, Абрахам, Афена-Гьян (Вольпато, 62).

«Верона»: Монтипо, Фараони, Чеккерини (Шутало, 78), Гюнтер, Казале (Депаоли, 56), Лазович, Тамез (Рецос, 79), Барак, Илич, Капрари (Бесса, 64), Симеоне (Лазанья, 64).

Предупреждения: Казале (16), Пеллегрини (38), Сержиу Оливейра (39), Карсдорп (69), Гюнтер (89).