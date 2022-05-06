«Рома» подарує квитки на фінал Ліги Конференцій фанатам, що їздили на 1:6 від «Буде-Глімту»

Клуб намагається перепросити за ту ганьбу

Фанати «Роми» у Норвегії / Фото – twitter.com/OfficialASRoma

Римська «Рома» стала фіналістом першого розіграшу Ліги Конференцій і вирішила скористатися цим, щоб перепросити перед власними уболівальниками.

Клуб заявив, що гарантує безкоштовні квитки тим уболівальникам, які були присутні на виїзному поєдинку групового етапу проти «Буде-Глімту», що завершився поразкою джаллороссі з рахунком 1:6.

166 фанатів отримають унікальний код, який буде відправлений на електронну адресу, з допомогою якої здійснювалася оплата тікету на матч у Норвегії.

Варто відзначити, що обіграти «Буде-Глімт» римлянам вдалося лиш з четвертої спроби, адже з чемпіонами Норвегії «вовки» зійшлися і в чвертьфіналі турніру. Другий матч цієї стадії завершився перемогою джаллороссі з рахунком 4:0.

У фіналі єврокубку команда Жозе Моуріньо зіграє проти «Феєнорда». Матч відбудеться 25 травня в Тирані, Албанія.



До речі, португалець встиг записати собі в досьє чергове неповторне досягнення.