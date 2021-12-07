А как же «Рома»? Моуриньо может вернуться в АПЛ
«Рома» поддерживает Моуриньо и не собирается его увольнять
Команда идет 8-й в Серии А
10:10
Фото: AS Roma
«Рома» не будет увольнять главного тренера Жозе Моуриньо.
Несмотря на 8-е место в таблице Серии А португальскому специалисту ничего не угрожает. Он получил поддержку от руководства, сообщает Sky Sports.
Отмечается, что в клубе знают о ситуации с командой и рассчитывают усилить состав в январе.
Моуриньо пришел в «Рому» летом. Он подписал контракт на три года.
В последней игре команда уступила «Интеру» (0:3).
Комментарии 0