«Рома» поддерживает Моуриньо и не собирается его увольнять

Команда идет 8-й в Серии А

Фото: AS Roma

«Рома» не будет увольнять главного тренера Жозе Моуриньо.

Несмотря на 8-е место в таблице Серии А португальскому специалисту ничего не угрожает. Он получил поддержку от руководства, сообщает Sky Sports.

Отмечается, что в клубе знают о ситуации с командой и рассчитывают усилить состав в январе.

Моуриньо пришел в «Рому» летом. Он подписал контракт на три года.

В последней игре команда уступила «Интеру» (0:3).