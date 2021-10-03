«Рома» после разгрома «Зари» уверенно справилась с «Эмполи»
В матче седьмого тура Серии А «Рома» в Риме принимала «Эмполи».
Первый мяч «волков» забил капитан команды Лоренцо Пеллегрини в концовке первого тайма, а на старте второй половины встречи Генрих Мхитарян удвоил преимущество столичной команды.
Победа помогла закрепиться подопечным Жозе Моуриньо на четвертом месте чемпионата. «Рома» набрала 15 очков.
В прошлом матче «волки» играючи разобрались с луганской «Зарей».
Серия А, 7-й тур
«Рома» – «Эмоли» 2:0
Голы: Пеллегрини, 42, Мхитарян, 48.
«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Винья (Калафьори, 84), Мхитарян, Верету, Пеллегрини, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 85), Дарбо (Кристанте, 64), Абрахам.
«Эмполи»: Викарио, Стоянович, Романьоли, Вити, Маркицца, Хендерсон (Штулац, 70), Бандинелли (Хаас, 46), Журковски (Байрами, 46), Риччи, Ди Франческо (Кутроне, 70), Пинамонти (Манкузо, 29).
Предупреждения: Риччи (46), Хаас (56), Манчини (57).
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