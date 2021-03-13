«Рома» продлила контракт с защитником

Рик Карсдорп / Фото: AFP

«Рома» объявила о продлении контракта с защитником Риком Карсдорпом.

Сайт римлян сообщил, что 26-летний голландец оформил новый контракт до 2026-го года.

Карсдорп выступает в Риме уже 4-й сезон и лишь в этом сезоне стал ключевым игроком команды. На его счету 23 матча, пять ассистов и один забитый мяч.

В таблице «Рома» идет 5-й в Серии А. 18 марта команда сыграет ответный матч с «Шахтером» в Лиге Европы.