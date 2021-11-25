Самая надежная ставка: прогноз на матч «Рома» – «Заря»
«Рома» продлит соглашение с хавбеком сборной Франции
28-летний игрок хочет остаться в Риме
25 ноября 20:41
Джордан Верету / Фото - thelazialiРимская «Рома» готова подписать новое соглашение с 28-летним французским центральным хавбеком Джорданом Верету. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Действующий контракт игрока сборной Франции с «волками» рассчитан до лета 2024 года, однако Верету также желает заключить новую сделку.
В текущем сезоне Джордан сыграл за римский коллектив 17 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.
Ориентировочная стоимость хавбека составляет €33 миллиона.
А тем временем стало известно, что Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поставит подпись под новым двухлетним соглашением с итальянским грандом.
Комментарии 0