«Рома» проиграла «Фиорентине» и заострила борьбу за еврокубки до предела

Теперь у трех команд-претендентов за 2 тура до финиша по 59 очков

Фото: Twitter Ромы

В 36-м туре чемпионата Италии «Рома» уступила «Фиорентине» на выезде. Оба мяча фиалки забили в дебютной фазе матча. «Рома» ничего противопоставить не смогла.

Теперь в турнирной таблице Серии А острая борьба за еврокубки: у «Ромы», «Фиорентины» и «Аталанты» по 59 очков за 2 тура до финиша чемпионата (6, 7 и 8 места соответственно). 6 место позволяет квалифицироваться в Лигу Европы на следующий сезон, а 7 – в Лигу конференций.

Серия А, 36-й тур

«Фиорентина» – «Рома» 2:0

Голы: Гонсалес, 5, пен, Бонавентура, 11

«Фиорентина»: Терраччано, Венути, Игор Жулио, Миленкович, Бираги (Терзич, 90), Бонавентура (Мале, 76), Данкан, Амрабат, Иконе (Сапонара, 90), Артур (Пионтек, 76), Гонсалес (Кальехон, 90).

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп (Спинаццола, 90), Смоллинг, Манчини, Рожер, Залевски (Эль-Шаарави, 66), Сержиу Оливейра (Дзаньоло, 46), Верету, Кристанте, Пеллегрини (Карлес Перес, 75), Абрахам (Шомуродов, 90).

Предупреждения: Амрабат (19), Манчини (24), Бонавентура (28), Данкан (49).