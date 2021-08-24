Магучих, Геращенко и Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне. Бех-Романчук – также в заявке
«Рома проведет переговоры с «Барселоной» по Лангле
Каталонцы готовы расстаться с игроком
12:27
Фото: AS
«Рома» проведет переговоры с «Барселоной» по защитнику Клеману Лангле.
Римляне заинтересовались 26-летним футболистом. С игроком уже связывался Жозе Моуриньо и хочет видеть его в команде.
«Барселона» готова расстаться с футболистом. Клубы вскоре начнут переговоры, сообщает Corriere dello Sport.
Отмечается, что Моуриньо хотел видеть француза еще в «Тоттенхэме». Накануне «Рома» выиграла первый матч сезона Серии А.
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