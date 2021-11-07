«Рома» сенсационно уступила одному из аутсайдеров Серии А

Подопечные Моуриньо уже в третьем матче подряд теряют очки

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В матче 12-го тура Серии А «Венеция» на своем поле принимала «Рому».

Хозяева ошеломили «волков» уже на 3-й минуте встречи, когда отличился Кальдара.

Под занавес первого тайма столичная команда вколотила два гола усилиями Шомуродова и Абрахама.

Но во втором тайме венецианцы смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед. Сначала Араму реализовал пенальти, а после Окереке забил уже с игры.

Таким образом, подопечные Моуриньо потерпели второе поражение подряд в Серии А, а если учитывать ЛК, то в третьей игре подряд теряют очки.

Проигрыш «волков» позволил «Аталанте» Малиновского оторваться от римлян и единолично занять 4-ю строчку.

Серия А, 12-й тур

«Венеция» – «Рома» 3:2

Голы: Кальдара, 3, Араму, 65 (пен.), Окереке, 74 – Шомуродов, 43, Абрахам, 45

«Венеция»: Ромеро, Маццокки (Эбуэхи, 77), Кальдара, Чеккарони, Хапс, Чрнигой (Сигурдссон, 46), Ампаду, Бузио, Кийин (Модоло, 70), Араму (Тессманн, 77), Окереке (Анри, 89).

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп (Залевски, 83), Манчини, Кумбула (Карлес Перес, 66), Рожер, Верету, Кристанте, Пеллегрини, Шомуродов (Майораль, 83), Абрахам, Эль-Шаарави (Дзаньоло, 77).

Предупреждения: Карсдорп (16), Кийин (47), Абрахам (78).