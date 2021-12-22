«Рома» снова потеряла очки с середняком Серии А

«Сампдория» сумела сравнять на 80-й минуте

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В 19-м туре чемпионата Италии «Рома» и «Сампдория» не выявили победителя на «Стадио Олимпико» в Риме.

Первый тайм прошел без забитых мячей, а во втором команды обменялись голами.

Серия А, 19-й тур

«Рома» – «Сампдория» 1:1

Голы: Шомуродов, 72 – Габбьядини, 80

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Винья (Шомуродов, 67), Мхитарян, Верету (Эль-Шаарави, 67), Кристанте, Дзаньоло, Абрахам (Афена-Гьян, 47).

«Сампдория»: Фальконе, Берешиньски (Чьерво, 76), Йосида, Колли, Ауджелло, Кандрева (Депаоли, 89), Аскильдсен (Йепес, 89), Адриен Силва, Экдаль (Феррари, 37), Габбьядини, Капуто (Куальярелла, 76).

Предупреждения: Берешиньски (44), Фальконе (60), Аскильдсен (61).

В турнирной таблице чемпионата Италии «Рома» осталась на 6-м месте с 32 очками, не догнав 5-й «Ювентус», «Сампдория» с 20-ю очками по-прежнему на 15-м месте.