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«Рома» согласовала переход лидера «Порту»

Оливейра будет играть в Италии
Футбол Серия А (Италия)
10 января 17:52
«Рома» согласовала переход лидера «Порту»
Фото: O Jogo

Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра перейдет в «Рому».

Римлянам удалось договориться об аренде игрока за 1 миллион евро. Сумма выкупа составит еще 15 миллионов евро, сообщает CalcioMercato.

Приезд португальца на медосмотр ожидается в ближайшие дни.

29-летний игрок попросил «Порту» об уходе зимой. На его счету два мяча в 13 матчах.

«Рома» также подписала игрока «Арсенала».

Андрей Усмонов
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Рома (Рим) Порту

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