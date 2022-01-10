«Рома» объявила о переходе полузащитника «Арсенала»
«Рома» согласовала переход лидера «Порту»
Оливейра будет играть в Италии
10 января 17:52
Фото: O Jogo
Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра перейдет в «Рому».
Римлянам удалось договориться об аренде игрока за 1 миллион евро. Сумма выкупа составит еще 15 миллионов евро, сообщает CalcioMercato.
Приезд португальца на медосмотр ожидается в ближайшие дни.
29-летний игрок попросил «Порту» об уходе зимой. На его счету два мяча в 13 матчах.
«Рома» также подписала игрока «Арсенала».
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