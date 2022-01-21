«Рома» стала последним участником 1/4 Кубка Италии, обыграв «Лечче»

В следующей стадии «волков» ждут действующие обладатели «скудетто»

фото - AS Roma

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Рома» на своем поле принимала «Лечче».

На 15-й минуте Калабрези неожиданно вывел гостей вперед. Но в раздевалку команды ушли с равным счетом на табло – под занавес первого тайма Кумбула сравнял счет.

Во второй половине встречи подопечные Моуриньо спокойно довели игру до победы. Абрахам и Шомуродов забили по голу и вывели команду в следующую стадию турнира.

В 1/4 «волков» ждет матч с миланским «Интером». Также на этой стадии «Ювентус» сыграет с «Сассуоло», «Аталанта» – с «Фиорентной», а «Милан» – с «Лацио».

Ранее стало известно, почему Моуриньо не возглавит «Эвертон» Миколенко.

Кубок Италии, 1/8 финала

«Рома» – «Лечче» 3:1

Голы: Кумбула, 40, Абрахам, 54, Шомуродов, 81 – Калабрези, 15.

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Кумбула, Рожер, Мэйтленд-Найлз (Винья, 46), Сержиу Оливейра, Верету (Дзаньоло, 46), Кристанте, Абрахам (Залевски, 86), Карлес Перес (Мхитарян, 46), Афена-Гьян (Шомуродов, 64).

«Лечче»: Блеве (Габриэл, 21), Жандре, Дермаку (Лучони, 46), Калабрези, Баррека, Листковски (Фараго, 65), Блен, Гарджуло, Хельгасон (Бьеркенгрен, 68), Оливьери, Ди Мариано (Кода, 46).

Предупреждения: Листковски (12), Афена-Гьян (38), Хельгасон (44), Ди Мариано (45), Гарджуло (60), Рожер (71), Абрахам (76).

Удаление: Гарджуло (62).