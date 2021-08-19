«Рома» выиграла первый матч при Моуриньо, обыграв «Трабзонспор»

Римляне увезли победу из Турции

Фото: AS Roma

«Рома» в матче квалификации Лиги конференций в первой игре обыграла «Трабзонспор».

Матч сложился непросто для обеих команд, а все голы были забиты во втором тайме. Пеллегрини открыл счет, но Корнелиус быстро его сравнял.

В конце встречи «Роме» удалось вырвать победу. Гол на счету новичка Шомуродова. Это был первый официальный матч «Ромы» во главе с Жозе Моуриньо.

Лига конференций:

«Трабзонспор» – «Рома» 1:2

Голы: Корнелиус, 64 – Пеллегрини, 55, Шомуродов, 81

«Трабзонспор»: Кейбаши (Троннсен, 63), Витор Уго, Бруно Перес, Иэ, Чакыр, Гамшик, Оздемир (Омюр, 77), Жервиньо (Корнелиус, 63), Бакасетас, Нвакаэме, Джанини (Койта, 83).

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Винья, Рожер, Мхитарян (Карлес Перес, 82), Верету (Диавара, 90), Кристанте, Пеллегрини (Кумбула, 90), Дзаньоло (Рейнолдс, 90), Шомуродов (Майораль, 82).

Ответная игра состоится через неделю в Риме.