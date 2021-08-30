«Рома» забила четыре безответных мяча новичку Серии А

Дебютный мяч на счету Абрахама

Фото: twitter.com/OfficialASRoma

«Рома» в матче 2 тура Серии А на выезде обыграла «Салернитану».

Римляне забили четыре безответных мяча в ворота новичка Серии А. один из мячей забил Абрахам, который стал для него дебютным в составе римлян.

Также отличились Верету и дубль на счету Пеллегрини. Хозяевам не удалось даже забить гол престижа.

Серия А. 2-й тур:

«Салернитана» – «Рома» 0:4

Голы: Пеллегрини, 48, 79, Верету, 52, Абрахам, 69

«Салернитана»: Белец, Кешрида (Дзортеа, 68), Айя, Дьомбер, Ярошиньски (Скьявоне, 84), Руджери, Кулибали, Кулибали (Нванкво, 56), Ди Таккьо, Оби (Капецци, 68), Бонаццоли (Кристофферсен, 84).

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Рожер, Винья (Калафьори, 82), Карлес Перес (Шомуродов, 78), Пеллегрини, Мхитарян (Эль-Шаарави, 70), Кристанте, Верету (Диавара, 83), Абрахам (Майораль, 83).