«Рома» забила четыре гола за 13 минут и обыграла «Эмполи»

«Волки» поднялись в зону еврокубков

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В матче 23-го тура Серии А «Рома» на выезде играла с «Эмполи».

Гости уже в первом тайме довели счет в свою пользу до неприличного. На отрезке в 13 минут Абрахам забил дубль, а также по одному разу отличились Оливейра и Дзаньоло.

Во второй половине «встречи» римляне обеспечили себе нервную концовку, пропустив два гола. Забили Пинамонти и Байрами.

Победа помогла подопечным Моуриньо подняться в зону еврокубков.

Серия А, 23-й тур

«Эмполи» – «Рома» 2:4

Голы: Пинамонти, 55, Байрами, 72 – Абрахам, 27, 33, Оливейра, 35, Дзаньоло, 37.

«Эмполи»: Викарио, Фьямоцци, Тонелли, Исмайли, Маркицца (Вити, 42), Хендерсон (Кутроне, 81), Бандинелли (Бенасси, 81), Байрами, Журковски, Риччи, Пинамонти.

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Мэйтленд-Найлз (Винья, 60), Мхитарян (Верету, 75), Сержиу Оливейра, Кристанте, Дзаньоло (Афена-Гьян, 79), Абрахам.

Предупреждения: Манчини (52), Тонелли (63), Бенасси (83), Кристанте (85).