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«Рома» заинтересована в лидере «Порту» Оливейре

Португальцы не хотят отдавать ключевого игрока
Футбол Серия А (Италия)
18:10
«Рома» заинтересована в лидере «Порту» Оливейре
Фото: Roma Press

«Рома» заинтересована в лидере «Порту» Сержиу Оливейре.

Клубы ведут переговоры о переходе. Сам хавбек готов сменить клуб зимой.

Римляне предлагают лишь аренду с опцией выкупа в конце сезона. «Порту» хочет не менее 20 миллионов евро за игрока, сообщает Sky Sport Italia.

В 13 матчах текущего чемпионата Португалии на счету Оливейры 2 гола.

В прошлом сезоне он лишил «Ювентус» выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Андрей Усмонов
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Теги

Рома (Рим) Порту

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