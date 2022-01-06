Моуриньо: «Слышал, что «Рома» 19 месяцев не обыгрывала соперника из топ-5. Теперь уже 20 минут»
«Рома» заинтересована в лидере «Порту» Оливейре
Португальцы не хотят отдавать ключевого игрока
18:10
Фото: Roma Press
«Рома» заинтересована в лидере «Порту» Сержиу Оливейре.
Клубы ведут переговоры о переходе. Сам хавбек готов сменить клуб зимой.
Римляне предлагают лишь аренду с опцией выкупа в конце сезона. «Порту» хочет не менее 20 миллионов евро за игрока, сообщает Sky Sport Italia.
В 13 матчах текущего чемпионата Португалии на счету Оливейры 2 гола.
В прошлом сезоне он лишил «Ювентус» выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов.
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