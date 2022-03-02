Роман Абрамович решил продать «Челси»

Вырученные деньги пойдут в фонд помощи пострадавшим в войне на Украине

Роман Абрамович / фото - Getty Images

Российский миллиардер Роман Абрамович решил продать английский футбольный клуб «Челси». Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Я хотел бы ответить на спекуляции в СМИ за последние несколько дней относительно моего владения «Челси». Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба».

Роман Абрамович поручил создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все доходы от продажи «Челси».

«Фонд будет работать на благо всех пострадавших от войны на Украине. Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей пострадавших, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению».

Роман Абрамович владеет «Челси» с 2003 года, он превратил лондонский клуб в один из самых успешных футбольных проектов в Европе. После прихода российского бизнесмена «Челси» по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Англии, дважды становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.