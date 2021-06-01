Рональд де Бур: «Лапорта ведет себя высокомерно. Куман не заслужил такого отношения»

Роналд де Бур / фото - Goal

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Роналд де Бур поддержал Рональда Кумана и раскритиковал действия президента «Барселоны» Жоана Лапорты, сообщает Marca.

Некоторые обвинили Кумана, сказали, что ответственность за это несет он. Но Куман смог подарить «Барселоне» веру – это чувство было утрачено. Он показал игрокам, что они способны победить кого угодно, а Месси помог вернуться к былой статистике. Он проделал хорошую работу.

Я не понимаю, что происходит сейчас. Лапорта – хороший человек, но вести себя так, как он, странно. Говорить тренеру о том, что надо подождать 15 дней и быть готовым ко всему, непрофессионально и высокомерно. Думаю, Роналд не заслужил такого отношения.

Я не знаю, останется ли Куман, но считаю, что это единственный вариант. Ситуация странная, не лучший способ вести дела. Давайте надеяться, что он останется и продолжит доказывать свою пригодность. Он заслужил это».