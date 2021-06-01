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Рональд де Бур: «Лапорта ведет себя высокомерно. Куман не заслужил такого отношения»

Голландец не доволен отношением к своему бывшему партнеру по команде
Футбол Примерa (Испания)
21:24
Рональд де Бур: «Лапорта ведет себя высокомерно. Куман не заслужил такого отношения»
Роналд де Бур / фото - Goal

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Роналд де Бур поддержал Рональда Кумана и раскритиковал действия президента «Барселоны» Жоана Лапорты, сообщает Marca.

«Куман знал, что идет в «Барсу» в тяжелые времена. Уход таких игроков, как Луис Суарес, повлиял на атмосферу в раздевалке, особенно на Месси. Но команда хорошо сработала и выиграла Кубок Испании. Жаль, что в последних матчах не удалось побороться за Ла Лигу, хотя они были близки.

Некоторые обвинили Кумана, сказали, что ответственность за это несет он. Но Куман смог подарить «Барселоне» веру – это чувство было утрачено. Он показал игрокам, что они способны победить кого угодно, а Месси помог вернуться к былой статистике. Он проделал хорошую работу.

Я не понимаю, что происходит сейчас. Лапорта – хороший человек, но вести себя так, как он, странно. Говорить тренеру о том, что надо подождать 15 дней и быть готовым ко всему, непрофессионально и высокомерно. Думаю, Роналд не заслужил такого отношения.

Я не знаю, останется ли Куман, но считаю, что это единственный вариант. Ситуация странная, не лучший способ вести дела. Давайте надеяться, что он останется и продолжит доказывать свою пригодность. Он заслужил это».

Недовольство де Бура вполне понятно, учитывая тот факт, что Куман возглавил проблемную «Барселону» и закончил сезон с большим количеством трофеев, чем «Реал». Заслужил голландец другой шанс или нет – решать Лапорте. Но так как многие из кандидатов на пост тренера уже отпали, то можно предположить что 58-летний специалист продолжить тренировать «блаугранас».

Напомним, «Барселона» подписала двух игроков «Ман Сити».

Павел Харченко
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Теги

Рональд Куман Жоан Лапорта Барселона (футбол)

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