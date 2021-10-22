Мбаппе: «Если будет пенальти, его будет бить Месси»
Роналдиньо: «Однажды Мбаппе получит «Золотой мяч»
Но экс-форвард не знает, кто фаворит на престижную награду в этом году
08:20
Килиан Мбаппе / Фото: ВВС
Бывший игрок сборной Бразилии Роналдиньо поделился мнением о том, кто должен получить «Золотой мяч» в этом году. Его слова приводит ВВС.
«Мбаппе? Думаю, однажды он получит «Золотой мяч». Килиан очень молод, но уже построил отличную карьеру. Не знаю, кто является фаворитом на получение «Золотого мяча» в этом году»
Ранее стало известно, что Килиан Мбаппе окончательно принял решение перейти в «Реал».
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