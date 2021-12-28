Легендарный Роналдиньо вновь рискует оказаться в тюрьме
Роналдиньо: «Все игроки мира хотят выступать в ПСЖ»
Бразилец высказался о французском гранде
Роналдино / Фото: ВВС
Бывший футболист ПСЖ и сборной Бразилии Роналдиньо высказался о парижском клубе. Его слова приводит Goal.
«Все игроки в мире хотят играть в ПСЖ. Лучшие в мире – в ПСЖ. Так что это лучший клуб в мире. Полагаю, что Мбаппе здесь надолго.
Сегодня ПСЖ – мировой эталон. Для карьеры Мбаппе было бы здорово выиграть Лигу чемпионов, он так молод и уже многого добился. Думаю, ему не хватает Лиги чемпионов. Было бы замечательно, если бы он выиграл ее с ПСЖ.
Все представляют, что у них есть шанс победить в Лиге чемпионов, поскольку у них есть соответствующая группа игроков».
Ранее Килиан Мбаппе высказался против проведения чемпионата мира каждые 2 года.
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