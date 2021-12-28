Роналдиньо: «Все игроки мира хотят выступать в ПСЖ»

Роналдино / Фото: ВВС

Бывший футболист ПСЖ и сборной Бразилии Роналдиньо высказался о парижском клубе. Его слова приводит Goal.

Сегодня ПСЖ – мировой эталон. Для карьеры Мбаппе было бы здорово выиграть Лигу чемпионов, он так молод и уже многого добился. Думаю, ему не хватает Лиги чемпионов. Было бы замечательно, если бы он выиграл ее с ПСЖ.

Все представляют, что у них есть шанс победить в Лиге чемпионов, поскольку у них есть соответствующая группа игроков».