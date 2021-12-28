Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Роналдиньо: «Все игроки мира хотят выступать в ПСЖ»

Бразилец высказался о французском гранде
Футбол В Европе
13:22
Роналдиньо: «Все игроки мира хотят выступать в ПСЖ»
Роналдино / Фото: ВВС

Бывший футболист ПСЖ и сборной Бразилии Роналдиньо высказался о парижском клубе. Его слова приводит Goal.

«Все игроки в мире хотят играть в ПСЖ. Лучшие в мире – в ПСЖ. Так что это лучший клуб в мире. Полагаю, что Мбаппе здесь надолго.

Сегодня ПСЖ – мировой эталон. Для карьеры Мбаппе было бы здорово выиграть Лигу чемпионов, он так молод и уже многого добился. Думаю, ему не хватает Лиги чемпионов. Было бы замечательно, если бы он выиграл ее с ПСЖ.

Все представляют, что у них есть шанс победить в Лиге чемпионов, поскольку у них есть соответствующая группа игроков».


Ранее Килиан Мбаппе высказался против проведения чемпионата мира каждые 2 года.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Роналдиньо ПСЖ Килиан Мбаппе

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Мбаппе: «Если мы будем проводить ЧМ каждые два года, он превратится в обычный турнир»
Мбаппе: «Если мы будем проводить ЧМ каждые два года, он превратится в обычный турнир»
Футбол Лига 1 (Франция)
12:16
Официально. Хавбек ПСЖ перебрался в «Реал Сосьедад»
Официально. Хавбек ПСЖ перебрался в «Реал Сосьедад»
Футбол Лига 1 (Франция)
09:40
Выбрал между настоящим и будущим. Мбаппе сделал прогноз на матч ПСЖ с «Реалом»
Выбрал между настоящим и будущим. Мбаппе сделал прогноз на матч ПСЖ с «Реалом»
Футбол Лига 1 (Франция)
07:25
Мбаппе: «Я поддерживаю VAR, но арбитр не должен тратить на принятие решения 7 минут»
Мбаппе: «Я поддерживаю VAR, но арбитр не должен тратить на принятие решения 7 минут»
Футбол В Европе
27 декабря 22:45
Игрок ПСЖ близок к переходу в «Реал Сосьедад»
Игрок ПСЖ близок к переходу в «Реал Сосьедад»
Футбол Лига 1 (Франция)
27 декабря 14:41
«Реал» уверен, что подпишет Мбаппе свободным агентом
«Реал» уверен, что подпишет Мбаппе свободным агентом
Футбол Примерa (Испания)
27 декабря 12:53

Новости: Футбол

Вирт рассказал, сможет ли «Верес» выйти на поле нового стадионе в этом сезоне
Вирт рассказал, сможет ли «Верес» выйти на поле нового стадионе в этом сезоне
Украинская Премьер-лига
14:32
Рыкун: «Если бы украинскому футболисту до 2014-го года сказали, что поедешь играть в Бельгию, то он бы смеялся»
Рыкун: «Если бы украинскому футболисту до 2014-го года сказали, что поедешь играть в Бельгию, то он бы смеялся»
Украинская Премьер-лига
14:20
Вирт: «В январе в «Верес» приедут 3-4 иностранца»
Вирт: «В январе в «Верес» приедут 3-4 иностранца»
Украинская Премьер-лига
14:06
Стало известно, почему «Барселона» пока не может объявить о трансфере Торреса
Стало известно, почему «Барселона» пока не может объявить о трансфере Торреса
Примерa (Испания)
13:55
Шевченко хочет видеть в «Дженоа» форварда московского «Спартака»
Шевченко хочет видеть в «Дженоа» форварда московского «Спартака»
Серия А (Италия)
13:45
Луческу составил список из 12 игроков, которых готов отправить в «Динамо Бухарест»
Луческу составил список из 12 игроков, которых готов отправить в «Динамо Бухарест»
Украинская Премьер-лига
13:42
Источник: Капитан «Реала» завершит карьеру по окончанию сезона
Источник: Капитан «Реала» завершит карьеру по окончанию сезона
Примерa (Испания)
13:33
Экс-игрок «Металлиста» Рыкун: «Зачем бежать, если можно отдать пас? Сейчас смотрю футбол: 150 действий, 15-18 километров, и для чего это?»
Экс-игрок «Металлиста» Рыкун: «Зачем бежать, если можно отдать пас? Сейчас смотрю футбол: 150 действий, 15-18 километров, и для чего это?»
Украинская Премьер-лига
13:32
Роналдиньо: «Все игроки мира хотят выступать в ПСЖ»
Роналдиньо: «Все игроки мира хотят выступать в ПСЖ»
В Европе
13:22
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
9
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 17:46
Все новости