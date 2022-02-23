Мбаппе отклонил очередное космическое предложение ПСЖ. Француз не хочет оставаться в Париже
Роналдо: «Игра Мбаппе напоминает мне мою»
Экс-форвард оценил качества француза
14:41
Фото: PSG
Бывший нападающий Роналдо оценил RMC Sport качества форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, сравнив его с собой.
«У Мбаппе есть великолепные качества – техника, скорость и голевое чутье.
Если сравнить нас... Да, я думаю, его игра напоминает мне мою».
Продлить контракт с ПСЖ Мбаппе просили уже президент Франции.
Форвард хочет играть за «Реал».
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