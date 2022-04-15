Роналдо стал владельцем бразильского клуба «Крузейро»

Экс-футболист купил 90% акций

Роналдо стал владельцем еще одного клуба / Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Экс-футболист «Барселоны», «Реала», «Милана» и «Интера»стал владельцем бразильского «Крузейро».

45-летний владелец «Золотого мяча» еще в декабре приобрел 90% акций клуба за 70 миллионов долларов. Теперь сделку подтвердили сайте команды официально. Роналдо войдет в состав руководства «Крузейро».

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Напомним, что первым профессиональным клубом в карьере Роналдо был как раз «Крузейро».

Это уже второй клуб, владельцем которого стал Роналдо. Он также владеет испанским «Вальядолидом».