Роналдо: «Игра Мбаппе напоминает мне мою»
Роналдо стал владельцем бразильского клуба «Крузейро»
Экс-футболист купил 90% акций
Роналдо стал владельцем еще одного клуба / Фото: Catherine Ivill/Getty ImagesЭкс-футболист «Барселоны», «Реала», «Милана» и «Интера» Роналдо стал владельцем бразильского «Крузейро».
45-летний владелец «Золотого мяча» еще в декабре приобрел 90% акций клуба за 70 миллионов долларов. Теперь сделку подтвердили сайте команды официально. Роналдо войдет в состав руководства «Крузейро».
Agora só resta atender o pedido do Fenômeno!— Cruzeiro(@Cruzeiro) April 14, 2022
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Напомним, что первым профессиональным клубом в карьере Роналдо был как раз «Крузейро».
Это уже второй клуб, владельцем которого стал Роналдо. Он также владеет испанским «Вальядолидом».
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