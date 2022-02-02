Ровно 15 лет назад Роналдо забил последние мячи за «Реал». Это случилось в Украине
Роналдо: «Суперлига случится рано или поздно, ведь футбол развивается»
Экс-форвард сборной Бразилии считает, что футбольной общественности нужно объединиться
Роналдо / Фото: FIFA
Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо высказал свое мнение о Европейской Суперлиге, проект которой был провален в марте 2021-го года. Его цитирует Marca.
«Это случится рано или поздно. Футбол всегда развивается, он всегда улучшается. Но мы не знаем, чем это закончится.
Топ-клубы хотят все больше и больше денег, чтобы платить игрокам, которые стоят все больше и больше.
Суперлига в другой форме не будет похожа на представленную ранее, потому что это была катастрофа, но она придет.
Сейчас отсутствует диалог между футбольными лидерами для улучшения футбольной индустрии.
Я не понимаю, почему FIFA, UEFA и разные лиги не разговаривают друг с другом»
Напомним, президент UEFA Александер Чеферин неоднократно критиковал идею Суперлиги.
Комментарии 0