Роналдо: «Суперлига случится рано или поздно, ведь футбол развивается»

Роналдо / Фото: FIFA

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо высказал свое мнение о Европейской Суперлиге, проект которой был провален в марте 2021-го года. Его цитирует Marca.

Топ-клубы хотят все больше и больше денег, чтобы платить игрокам, которые стоят все больше и больше.

Суперлига в другой форме не будет похожа на представленную ранее, потому что это была катастрофа, но она придет.

Сейчас отсутствует диалог между футбольными лидерами для улучшения футбольной индустрии.

Я не понимаю, почему FIFA, UEFA и разные лиги не разговаривают друг с другом»