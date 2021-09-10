Роналду: «Буду давить на Сульшера, чтобы выпустил меня в следующем матче»
Роналду был готов перейти в «Манчестер Сити»
МЮ перехватил португальца в последний момент
11:32
Фото: AS
Нападающий Криштиану Роналду мог оказаться в другом клубе из Манчестера.
Перед трансфером, португалец покинул Турин и направился в Манчестер. Правда, изначально он должен был отправиться на переговоры с «Манчестер Сити». Он обсудил переход с Хосепом Гвардиолой и был готов перейти в стан «горожан», сообщает COPE.
Однако, до конца трансферного окна «Манчестер Сити» должен был избавиться от одного из трех игроков. Речь идет о Бернардо Силве, Габриэля Жезуса или Рияда Мареза, но клуб не успел найти новый клуб кому-либо из них.
Кроме того, на агента Роналду вышел «Манчестер Юнайтед», которому удалось перехватить своего экс-игрока.
Роналду уже провел тренировку с МЮ.
Комментарии 0