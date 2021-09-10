Роналду был готов перейти в «Манчестер Сити»

МЮ перехватил португальца в последний момент

Фото: AS

Нападающий Криштиану Роналду мог оказаться в другом клубе из Манчестера.

Перед трансфером, португалец покинул Турин и направился в Манчестер. Правда, изначально он должен был отправиться на переговоры с «Манчестер Сити». Он обсудил переход с Хосепом Гвардиолой и был готов перейти в стан «горожан», сообщает COPE.

Однако, до конца трансферного окна «Манчестер Сити» должен был избавиться от одного из трех игроков. Речь идет о Бернардо Силве, Габриэля Жезуса или Рияда Мареза, но клуб не успел найти новый клуб кому-либо из них.

Кроме того, на агента Роналду вышел «Манчестер Юнайтед», которому удалось перехватить своего экс-игрока.

Роналду уже провел тренировку с МЮ.