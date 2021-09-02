Роналду дублем в концовке вырвал победу, а Жерсон забил победный для Люксембурга мяч

Ирландия лидировала в счете с Португалией до 89 минуты

Криштиану Роналду / фото - Eurosport

В квалификационном матче чемпионата мира 2022 сборная Португалии принимала Ирландию.

Хозяева могли открывать счет уже на 15 минуте, но пенальти от Криштиану Роналду успешно парировал Базуну.

Под занавес первого тайма ирландцы наказали соперника за упущенный шанс, и Джон Иган вывел команду вперед.

Когда казалось, что случится сенсация, Роналду вновь показал свой класс, сначала сравняв счет на 89 минуте, а в компенсированное время вовсе принес команде победу.

Эти голы стали для португальца 110-м и 111-м на международном уровне, и сделали его лучшим бомбардиром в истории сборных.

Португалия возглавляет свою группу с 10 очками после 4 матчей.

Чемпионат мира 2022. Квалификация, группа А

Португалия – Ирландия 2:1

Голы: Роналду, 89, 90+6 – Иган, 45

Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу (Гедеш, 82), Пепе, Геррейру (Мендеш, 62), Рубен Диаш, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш (Жоау Мариу, 62), Рафа Силва (Андре Силва, 46), Пальинья (Моутинью, 73), Диогу Жота, Роналду.

Ирландия: Базуну, Доэрти, Иган, Даффи, Коулмэн, Хендрик, Каллен, Макгрэт (Моламби, 90), О`Ши (Омобамиделе, 36), Ида (Коллинз, 90), Коннолли (Макклейн, 72).

Предупреждения: Хендрик (10), О`Ши (33), Коннолли (45), Доэрти (56), Роналду (90).

Незабитый пенальти: Роналду, 15

В параллельном матче группы А Люксембург переиграл Азербайджан.

Хозяева быстро захватили лидерство в матче. Сначала Пинту открыл счет, а после «динамовец» Жерсон Родригеш с пенальти удвоил преимущество своей команды.

На 67 минуте Махмудов сократил отставание, но не большее Азербайджан оказался не способен.

Люксембург идет на третьем месте в группе после Португалии и Сербии, имея в активе 6 очков.

Чемпионат мира 2022. Квалификация, группа А

Люксембург – Азербайджан 2:1

Голы: Пинту, 8, Родригеш, 28 (пен.) – Махмудов, 67

Люксембург: Морис, Махмутович, Пинту (Вейга, 76), Янс, Карлсон, Тилль (Девилль, 90), Баррейро, Синани (Скендерович, 90), Тилль (Бонерт, 74), Родригеш, Мартинс Перейра.

Азербайджан: Магомедалиев, Гусейнов (Кривоцюк, 46), Хагверди, Медведев, Байрамов, Ибрагимли (Алескеров, 46), Гараев (Нуриев, 74), Озобич, Махмудов, Салахлы (Садыхов, 67), Горбани (Эмрели, 46).

Предупреждения: Гусейнов (27), Озобич (47), Мартинс Перейра (66), Бонерт (81), Кривоцюк (90).