Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Роналду и Бензема обменялись дублями в матче с тремя пенальти. Франция с первого места вышла в плей-офф

Украина избежала встречи с действующим чемпионом мира в 1/8 финала Евро-2020
Футбол Евро-2020
23 июня 23:57
Роналду и Бензема обменялись дублями в матче с тремя пенальти. Франция с первого места вышла в плей-офф
Фото - UEFA

В третьем туре группового этапа Евро-2020 Франция сыграла вничью с Португалией.

На перерыв команды ушли при ничейном счете. Точными ударами с пенальти обменялись Роналду и Бензема.

В начале второго тайма французский форвард оформил первый гол с игры в матче и дубль. Португалец же свой второй мяч забил снова с точки – уже третьей в поединке.

Франция выиграла группу F. Германия благодаря лучшей разнице мячей обошла Португалию. Венгрия заняла последнее место и покинула турнир.

Отметим, что Украина, таким образом, избавилась от встречи с французами в 1/8 финала. Команда Андрея Шевченко сыграет со Швецией.

Евро-2020, группа F. Третий тур

Португалия – Франция 2:2

Голы: Роналду, 31 (пен.), 60 (пен.) – Бензема, 45 (пен.), 47

Португалия: Руй Патрисиу, Семеду (Диогу Далот, 79), Рубен Диаш, Пепе, Геррейру, Моутинью (Рубен Невеш, 73), Саншеш (Сержиу Оливейра, 88), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 72), Данилу Перейра (Пальинья, 46), Диогу Жота, Роналду.

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Люка Эрнандес (Динь, 46; Рабьо, 52), Кимпембе, Погба, Канте, Толиссо (Коман, 66), Бензема, Гризманн (Сиссоко, 87), Мбаппе.

Предупреждения: Льорис, Люка Эрнандес, Гризманн, Кимпембе

Обзор первого тайма

Второй гол Бензема

Второй гол Роналду

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Португалия - Франция сборная Португалии (футбол) сборная Франции (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Евро 2020. Португалия и Франция сыграли вничью. Как это было
Евро 2020. Португалия и Франция сыграли вничью. Как это было
Футбол Евро-2020
23 июня 23:58
Повтор финала Евро-2016. Португалия – Франция: стартовые составы
Повтор финала Евро-2016. Португалия – Франция: стартовые составы
Футбол Евро-2020
23 июня 21:50
Льорис: «Матч с Португалией – непростое испытание»
Льорис: «Матч с Португалией – непростое испытание»
Футбол Евро-2020
23 июня 18:16
Дешам: «Наша задача – добиться как можно более хорошего результата»
Дешам: «Наша задача – добиться как можно более хорошего результата»
Футбол Евро-2020
23 июня 08:52
Сегодня состоятся заключительные матчи группового этапа Евро-2020
Сегодня состоятся заключительные матчи группового этапа Евро-2020
Футбол Евро-2020
23 июня 08:12
Евро 2020. Португалия - Франция. Видео трансляция
Евро 2020. Португалия - Франция. Видео трансляция
Футбол Евро-2020
22 июня 22:43

Новости: Футбол

Определились все пары 1/8 финала Евро-2020. Известно, когда и с кем сыграет Украина
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020. Известно, когда и с кем сыграет Украина
Сборная Украины
00:00
Евро 2020. Португалия и Франция сыграли вничью. Как это было
Евро 2020. Португалия и Франция сыграли вничью. Как это было
Евро-2020
23 июня 23:58
Роналду и Бензема обменялись дублями в матче с тремя пенальти. Франция с первого места вышла в плей-офф
Роналду и Бензема обменялись дублями в матче с тремя пенальти. Франция с первого места вышла в плей-офф
Евро-2020
23 июня 23:57
Германия спасла ничью в матче с Венгрией и вышла в плей-офф Евро-2020
Германия спасла ничью в матче с Венгрией и вышла в плей-офф Евро-2020
Евро-2020
23 июня 23:54
Евро 2020. Германия обыграла Венгрию. Как это было
Евро 2020. Германия обыграла Венгрию. Как это было
Евро-2020
23 июня 23:52
Лидер сборной Швеции: «Нам повезло в матче с Польшей»
Лидер сборной Швеции: «Нам повезло в матче с Польшей»
Евро-2020
23 июня 23:29
Экс-защитник сборной Украины: «Должны обыграть Швецию и дойти до полуфинала»
Экс-защитник сборной Украины: «Должны обыграть Швецию и дойти до полуфинала»
Сборная Украины
23 июня 23:15
Сборная Украины следила за матчами, которые решили судьбу ее выхода в плей-офф Евро
Сборная Украины следила за матчами, которые решили судьбу ее выхода в плей-офф Евро
Сборная Украины
23 июня 22:53
Ликование на ужине. Как сборная Украины отреагировала на выход в плей-офф Евро-2020
Ликование на ужине. Как сборная Украины отреагировала на выход в плей-офф Евро-2020
Евро-2020
23 июня 22:50
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
10
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Все новости