Роналду и Бензема обменялись дублями в матче с тремя пенальти. Франция с первого места вышла в плей-офф

Украина избежала встречи с действующим чемпионом мира в 1/8 финала Евро-2020

Фото - UEFA

В третьем туре группового этапа Евро-2020 Франция сыграла вничью с Португалией.

На перерыв команды ушли при ничейном счете. Точными ударами с пенальти обменялись Роналду и Бензема.

В начале второго тайма французский форвард оформил первый гол с игры в матче и дубль. Португалец же свой второй мяч забил снова с точки – уже третьей в поединке.

Франция выиграла группу F. Германия благодаря лучшей разнице мячей обошла Португалию. Венгрия заняла последнее место и покинула турнир.

Отметим, что Украина, таким образом, избавилась от встречи с французами в 1/8 финала. Команда Андрея Шевченко сыграет со Швецией.

Евро-2020, группа F. Третий тур

Португалия – Франция 2:2

Голы: Роналду, 31 (пен.), 60 (пен.) – Бензема, 45 (пен.), 47

Португалия: Руй Патрисиу, Семеду (Диогу Далот, 79), Рубен Диаш, Пепе, Геррейру, Моутинью (Рубен Невеш, 73), Саншеш (Сержиу Оливейра, 88), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 72), Данилу Перейра (Пальинья, 46), Диогу Жота, Роналду.

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Люка Эрнандес (Динь, 46; Рабьо, 52), Кимпембе, Погба, Канте, Толиссо (Коман, 66), Бензема, Гризманн (Сиссоко, 87), Мбаппе.

Предупреждения: Льорис, Люка Эрнандес, Гризманн, Кимпембе

Обзор первого тайма

Второй гол Бензема

Второй гол Роналду