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Роналду имеет шанс установить новый бомбардирский рекорд в истории чемпионатов Европы

Криштиану нужно забить для этого лишь 1 мяч
Футбол Евро-2020
19:59
Роналду имеет шанс установить новый бомбардирский рекорд в истории чемпионатов Европы
Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду имеет шанс стать лучшим бомбардиром чемпионатов Европы в истории, сообщает Opta.

По информации источника, лучшими бомбардирами в истории чемпионатов Европы прямо сейчас являются Мишель Платини и Роналду (по 9 мячей). Хотя бы 1 мяч на Евро-2020 выведет Роналду в единоличные лидеры по этому показателю.

Напомним, сборная Португалии на Евро-2020 сыграет в одной группе с Францией, Германией и Венгрией.

Петр Приходько
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