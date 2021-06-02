Джорджина поделилась информацией о будущем Роналду
Роналду имеет шанс установить новый бомбардирский рекорд в истории чемпионатов Европы
Криштиану нужно забить для этого лишь 1 мяч
Криштиану Роналду / Фото: Getty Images
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду имеет шанс стать лучшим бомбардиром чемпионатов Европы в истории, сообщает Opta.
По информации источника, лучшими бомбардирами в истории чемпионатов Европы прямо сейчас являются Мишель Платини и Роналду (по 9 мячей). Хотя бы 1 мяч на Евро-2020 выведет Роналду в единоличные лидеры по этому показателю.
Напомним, сборная Португалии на Евро-2020 сыграет в одной группе с Францией, Германией и Венгрией.
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