Роналду хочет покинуть «Ювентус», но португалец не может найти себе новый клуб

Один из лучших футболистов в истории никому не нужен?

Криштиану Роналду / Фото: Twitter

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет покинуть туринский клуб, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, португалец намерен сделать это в нынешнее трансферное окно.

Но проблема заключается в том, что на Роналду нет реальных претендентов, ведь топ-клубы не могут позволить себе зарплату 36-летнего форварда. Агент Роналду пока не может найти для португальца подходящий вариант.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» в 2018-м году. Ранее сообщалось, что туринский клуб не хочет продлевать контракт с португальцем.