Аллегри: «Роналду сказал мне, что хочет и дальше выступать за «Ювентус»
Роналду хочет уйти из «Ювентуса» и попросил оставить его в запасе на стартовый матч нового сезона Серии А
Туринцы никаких предложений от других клубов не получали
19:23
Криштиану Роналду / Фото: Marca
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду оказался вне стартового состава на матч 1-го тура Серии А против «Удинезе». Как сообщает в своем Twitter журналист Фабрицио Романо, португалец сам попросил об этом.
По информации источника, пятикратный обладатель «Золотого мяча» ищет варианты для продолжения карьеры. Но «бьянконери» никаких предложений пока не получали.
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