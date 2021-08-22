Роналду хочет уйти из «Ювентуса» и попросил оставить его в запасе на стартовый матч нового сезона Серии А

Туринцы никаких предложений от других клубов не получали

Криштиану Роналду / Фото: Marca Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду оказался вне стартового состава на матч 1-го тура Серии А против «Удинезе». Как сообщает в своем Twitter журналист Фабрицио Романо, португалец сам попросил об этом.

По информации источника, пятикратный обладатель «Золотого мяча» ищет варианты для продолжения карьеры. Но «бьянконери» никаких предложений пока не получали. Ранее Роналду высказался о своем будущем.

Олег Шумейко-младший