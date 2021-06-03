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Роналду-Мбаппе-Неймар – ПСЖ хочет собрать супертрио

Такой линии атаки не будет ни у одного другого клуба
Футбол Лига 1 (Франция)
14:09
Роналду-Мбаппе-Неймар – ПСЖ хочет собрать супертрио
Криштиану Роналду и Киллиан Мбаппе / фото - Fooball24

ПСЖ начал переговоры с представителями форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает газета AS.

Португалец недоволен бардаком в управлении клуба, чехардой тренеров и слабым составом. 36-летний нападающий надеется еще раз выиграть Золотой мяч, но для этого нужны серьезные трофеи с сильным клубом.

ПСЖ похоже может удовлетворить не только запросы Роналду по составу, но и финансовые аппетиты португальца.

Руководство «Ювентуса» так же не прочь продать Криштиану, и начать выстраивать игру вокруг молодых Федерико Кьезы и Деяна Кулусевски.

Но, может быть и такое, что для покупки 5-тикратного обладателя ЗМ парижанам понадобится разгрузить зарплатную ведомость, и продать кого-то из своих суперзвезд.

Хоть ПСЖ и пытается сохранить Килиана Мбаппе, но француз видимо всерьез настроен перебраться в мадридский «Реал» и отклонил уже несколько предложений парижан, предлагавших игроку астрономические суммы.

Напомним, Роналду может установить новый бомбардирский рекорд на Евро.

Павел Харченко
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Теги

Криштиану Роналду ПСЖ Килиан Мбаппе

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