Роналду-Мбаппе-Неймар – ПСЖ хочет собрать супертрио
ПСЖ начал переговоры с представителями форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает газета AS.
Португалец недоволен бардаком в управлении клуба, чехардой тренеров и слабым составом. 36-летний нападающий надеется еще раз выиграть Золотой мяч, но для этого нужны серьезные трофеи с сильным клубом.
ПСЖ похоже может удовлетворить не только запросы Роналду по составу, но и финансовые аппетиты португальца.
Руководство «Ювентуса» так же не прочь продать Криштиану, и начать выстраивать игру вокруг молодых Федерико Кьезы и Деяна Кулусевски.
Но, может быть и такое, что для покупки 5-тикратного обладателя ЗМ парижанам понадобится разгрузить зарплатную ведомость, и продать кого-то из своих суперзвезд.
Хоть ПСЖ и пытается сохранить Килиана Мбаппе, но француз видимо всерьез настроен перебраться в мадридский «Реал» и отклонил уже несколько предложений парижан, предлагавших игроку астрономические суммы.
Напомним, Роналду может установить новый бомбардирский рекорд на Евро.
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