Официально. Роналду подписал контракт с МЮ
Роналду: «Мне не терпится сыграть на «Олд Траффорд» перед полным стадионом»
Португалец подписал контракт с МЮ
11:57
Криштиану Роналду / Фото: Twitter
Новоиспеченный форвард МЮ Криштиану Роналду высказался о своем возвращении в команду. Его слова приводит пресс-служба «красных дьяволов».
«Манчестер Юнайтед» – клуб, который всегда занимал особое место в моем сердце, и я ошеломлен всеми сообщениями, которые получил с момента объявления о переходе в пятницу.
Мне не терпится сыграть на «Олд Траффорд» перед полным стадионом и снова увидеть всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после матчей сборных и надеюсь, что впереди у нас будет очень успешный сезон».
Ранее стали известны условия контракта Роналду в МЮ.
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