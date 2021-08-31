Роналду: «Мне не терпится сыграть на «Олд Траффорд» перед полным стадионом»

Португалец подписал контракт с МЮ

Криштиану Роналду / Фото: Twitter

Новоиспеченный форвард МЮ Криштиану Роналду высказался о своем возвращении в команду. Его слова приводит пресс-служба «красных дьяволов».

«Манчестер Юнайтед» – клуб, который всегда занимал особое место в моем сердце, и я ошеломлен всеми сообщениями, которые получил с момента объявления о переходе в пятницу.

Мне не терпится сыграть на «Олд Траффорд» перед полным стадионом и снова увидеть всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после матчей сборных и надеюсь, что впереди у нас будет очень успешный сезон».



Ранее стали известны условия контракта Роналду в МЮ.