Стала известна сумма, за которую «Ювентус» может отпустить Роналду
Роналду может перебраться во Францию
ПСЖ видит в португальце замену Мбаппе
AFP/Marco Bertorello
ПСЖ возобновил интерес к форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает Le Parisien.
Переходу 36-летнего португальца могут поспособствовать хорошие отношения между президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи и агентом Роналду Хорхе Мендешем.
Руководство французкого клуба намерено подписать Криштиану в случае ухода нападающего Килиана Мбаппе.
Контракт Криштиану с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 60 миллионов евро.
Напомним, что «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов.
Комментарии 0